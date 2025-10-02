Europei di Ciclismo 2025 Italia sul podio nella cronometro | la staffetta mista conquista l’argento
E’ una splendida Italia quella che sta mietendo medaglie agli Europei di Ciclismo, in svolgimento in Francia. E ancora oggi è arrivato un super alloro. La staffetta mista ha messo al collo l’argento, nella cronometro di specialità. E ancora Filippo Ganna, a seguito del suo secondo posto individuale (leggi qui), conquista anche la medaglia in Team Elite. Lo fa con Lorenzo Milesi, Marco Frigo, Vittoria Guazzini, Elena Cecchini e Federica Venturelli. Gli Azzurri sfiorano il primo posto, a soli sei secondi dal primo. La vittoria va alla Francia. Come riporta FederciclismoFacebook – Marco Villa, CT della crono, non fa drammi e stila un bilancio nel complesso positivo: “La medaglia d’argento è un buon risultato anche se perdere l’oro per una manciata di secondi non è mai bello. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
