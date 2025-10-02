Europei di ciclismo 2025 | Ganna è medaglia d’argento nella cronometro Evenepoel vince l’oro
Filippo Ganna è andato vicino all’oro, ma si è dovuto arrendere allo strapotere di Remco Evenepoel nella prova contro il tempo. Il campione olimoico in carica si è imposto anche agli Europei di ciclismo 2025 anticipando l’azzurro e il danese Niklas Larsen. E UROPEI DI CICLISMO 2025: GANNA E’ARGENTO IN CRONOMETRO La prova contro il tempo è stata caratterizzata dal dominio di Remco Evenepoel che è transitato al primo intermedio con quattordici secondi di vantaggio su Filippo Ganna e sedici su Joshua Tarling. Il fuoriclasse belga non si è fermato e, dopo aver superato agevolmente una delle salite presenti sul percorso, è passato a metà gara con venticinque secondi sull’azzurro, e trentasei su Tarling. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
europei - ciclismo
