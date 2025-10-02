Europei di ciclismo 2025 | argento Italia nella staffetta mista Oro alla Francia
Etoile sur Rhone (Francia), 2 ottobre 2025 - La staffetta mista degli Europei di ciclismo 2025 premia i padroni di casa della Francia, che vincono con un tempo di 47'22" peggiorato di 6" dall' Italia, che si accontenta dell'argento dopo aver dominato con il terzetto maschile, guidato dal solito Filippo Ganna: terza una Svizzera deludente ma anche sfortunata, con Stefan Kung subito rallentato da un problema meccanico. L'analoga prova relativa alla categoria juniores aveva premiato la Norvegia con un tempo di 52'05", ottenuto con una media di 46,07 kmh: Francia e Polonia hanno completato il podio, mentre l' Italia non ha concluso la prova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
