Europei ciclismo 2025 | la Francia beffa l’Italia nella cronometro Mixed Relay
Si decide sul filo dei secondi la Mixed Team Relay agli Europei di ciclismo su strada. La staffetta a squadre a cronometro mista ha visto un finale entusiasmante sulle strade francesi: ad imporsi sono proprio i padroni di casa transalpini che trovano l’oro a distanza di due anni da quando si imposero nel 2023. Pronto riscatto per la squadra transalpina che qualche giorno fa a Kigali era stata beffata di pochi secondi dall’Australia per il titolo mondiale. 47’42”70 il tempo di Bruno Armirail, Remi Cavagna, Thibault Guernalec, Cedrine Kerbaol, Juliette Labous e Marrion Borras. Ad arrendersi è la squadra italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it
