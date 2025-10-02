Europei ciclismo 2025 | la Francia beffa l’Italia nella cronometro Mixed Relay

Oasport.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si decide sul filo dei secondi la Mixed Team Relay agli Europei di ciclismo su strada. La staffetta a squadre a cronometro mista ha visto un finale entusiasmante sulle strade francesi: ad imporsi sono proprio i padroni di casa transalpini che trovano l’oro a distanza di due anni da quando si imposero nel 2023. Pronto riscatto per la squadra transalpina che qualche giorno fa a Kigali era stata beffata di pochi secondi dall’Australia per il titolo mondiale. 47’42”70 il tempo di Bruno Armirail, Remi Cavagna, Thibault Guernalec, Cedrine Kerbaol, Juliette Labous e Marrion Borras. Ad arrendersi è la squadra italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

europei ciclismo 2025 la francia beffa l8217italia nella cronometro mixed relay

© Oasport.it - Europei ciclismo 2025: la Francia beffa l’Italia nella cronometro Mixed Relay

In questa notizia si parla di: europei - ciclismo

Ciclismo su pista: Italia devastante agli Europei junior e under 23. Arrivano subito sette medaglie con tre ori

Ciclismo su pista, ancora grande Italia agli Europei junior e under 23. Seconda giornata con tre ori

Ciclismo su pista, ancora medaglie per l’Italia agli Europei junior e under 23

Europei ciclismo 2025: la Francia beffa l’Italia nella cronometro Mixed Relay - Si decide sul filo dei secondi la Mixed Team Relay agli Europei di ciclismo su strada. Lo riporta oasport.it

europei ciclismo 2025 franciaDove vedere gli Europei di ciclismo 2025 oggi in tv: orari 2 ottobre, programma, streaming, italiani in gara - Gli Europei di ciclismo 2025, manifestazione che quest'anno si svolge in Francia, nel dipartimento della Drome- Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Europei Ciclismo 2025 Francia