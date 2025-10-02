Europei ciclismo 2025 i favoriti A Tadej Pogacar e Remco Evenepoel si aggiunge Jonas Vingegaard

Dopo il durissimo Mondiale in Ruanda che si è disputato il 28 settembre, domenica appuntamento in Francia, nei dipartimenti di Drôme e Ardèche, per la prova in linea degli Europei. Il percorso da Privas a Guilherand-Granges, di 202,5 chilometri con 3.306 metri di dislivello, promette di essere una nuova sfida per i big del ciclismo mondiale. Il tracciato, seppur meno estremo rispetto ai 5.475 metri di dislivello affrontati nelle strade di Kigali, si presenta comunque molto impegnativo e selettivo. Andiamo a scoprire nel dettaglio i favoriti di una gara che promette altrettanto spettacolo. Si parte dai due uomini più attesi in Africa che non hanno tradito le aspettative conquistando i primi due gradini del podio: Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei ciclismo 2025, i favoriti. A Tadej Pogacar e Remco Evenepoel si aggiunge Jonas Vingegaard

In questa notizia si parla di: europei - ciclismo

