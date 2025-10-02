Europei 2032 anche a Palermo? Malagò | Sceglieranno solo una città del Sud

Palermotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Per Euro 2032 ci sono due paesi ospitanti, la Turchia ha 12 stadi pronti. L’Italia ne ha pronti tre: Torino, Roma e Firenze. Se Inter e Milan lo completano, c’è Milano e poi una città del Sud”. Così il presidente della Fondazione MilanoCortina 2026 ed ex presidente del Coni Giovanni Malagò ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: europei - palermo

