Europa-Russia da guerra ibrida a minaccia militare | Mosca può colpire anche Roma La sfida di Putin | Isteria dei Paesi Nato

Roma – Per il premier polacco, Donald Tusk, l’Europa è già in guerra contro la Russia. Una guerra ibrida, per la precisione, fatta di provocazioni, disinformazione e influenze indirette, alla quale manca solo un intervento armato. Da Mosca la replica non si fa attendere. Il presidente Vladimir Putin, in persona, parla di “isteria”. E mentre i combattimenti in Ucraina proseguono, dal Financial Times arriva l’indiscrezione secondo la quale i russi avrebbero potenziato i loro missili per bucare il sistema missilistico di difesa americano Patriot. “Siamo tutti in pericolo, i più avanzati missili russi potrebbero colpire Roma, Amsterdam o Londra a cinque volte la velocità del suono. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Europa-Russia, da guerra ibrida a minaccia militare: “Mosca può colpire anche Roma”. La sfida di Putin: “Isteria dei Paesi Nato”

