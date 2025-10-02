Europa League Roma-Lille 0-1 | Giroud batte Gasperini

Pianetamilan.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel secondo turno della League Phase di Europa League l'ex Milan Olivier Giroud ha vinto per 0-1 con il suo Lille contro la Roma di Gasperini. 62 minuti in campo per 'Oli'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

europa league roma lille 0 1 giroud batte gasperini

© Pianetamilan.it - Europa League, Roma-Lille 0-1: Giroud batte Gasperini

In questa notizia si parla di: europa - league

La richiesta di MP per il segretario alla cultura di intervenire dopo che Crystal Palace ha retrocesso dalla Europa League

Crystal Palace presenta un ricorso contro l’UEFA dopo essere stato rimosso dalla Europa League

PAOK-Wolfsberger (Qualificazioni Europa League, 07-08-2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici

europa league roma lilleRoma-Lille 0-1, gol e highlights. Decide Haraldsson, male Dovbyk e Soulé su rigore - Decide Haraldsson, male Dovbyk e Soulé su rigore ... Riporta sport.sky.it

europa league roma lilleEuropa League: Roma-Lille 0-1 - Giallorossi subito in svantaggio all'Olimpico: errore di Tsimikas e rete di Haraldsson. Secondo corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Europa League Roma Lille