Europa League Roma-Lille 0-1 | giallorossi sbagliano un rigore 3 volte

(Adnkronos) – Roma sconfitta in casa 0-1 con il Lille in Europa League. Dopo il successo a Nizza nel match d'esordio in Europa, la squadra allenata da Gasperini non gioca una buona partita e subisce un gol in avvio al 6' senza riuscire a recuperare, sbagliando anche tre volte un calcio di rigore nel finale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: europa - league

La richiesta di MP per il segretario alla cultura di intervenire dopo che Crystal Palace ha retrocesso dalla Europa League

Crystal Palace presenta un ricorso contro l’UEFA dopo essere stato rimosso dalla Europa League

PAOK-Wolfsberger (Qualificazioni Europa League, 07-08-2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici

Europa League, Roma-Lille: consegnata nel prematch la maglia numero 15 al kickboxer Faraoni https://bit.ly/4nvIQZw #AsRoma - X Vai su X

Vigilia di Europa League per la squadra di Vincenzo Italiano, chiamata a riscattarsi dopo il passo falso in casa dell’Aston Villa @giada_giacca #sportitalia - facebook.com Vai su Facebook

Roma-Lille 0-1, gol e highlights. Decide Haraldsson, male Dovbyk e Soulé su rigore - Decide Haraldsson, male Dovbyk e Soulé su rigore ... sport.sky.it scrive

Europa League, Roma-Lille 0-1: primo ko europeo per Gasperini - 0 all'Olimpico contro il Lille nella seconda giornata della fase campionato di Europa League e incappa nel primo ko europeo, il secondo stagionale dopo quello di metà settembre contro i ... Come scrive msn.com