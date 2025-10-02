Europa League Roma-Lille 0-1 | giallorossi sbagliano rigore 3 volte

La Roma esce sconfitta per 1-0 in casa contro il Lille, in una gara valida per la 2a giornata della fase campionato di Europa League. Il gol di Haraldsson al 6?. La Roma nella ripresa sbagliano tre volte un rigore con Soulè una volta e due volte da Dovbyk. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Europa League, Roma-Lille 0-1: giallorossi sbagliano rigore 3 volte

Roma-Lille 0-1, gol e highlights. Decide Haraldsson, male Dovbyk e Soulé su rigore - Decide Haraldsson, male Dovbyk e Soulé su rigore ... Lo riporta sport.sky.it

Europa League: Roma-Lille 0-1 e Bologna Friburgo 1-1 CRONACA e FOTO - 1 LA CRONACA in campo per la seconda giornata del girone unico di Europa League Al 57' Bologna- Come scrive ansa.it