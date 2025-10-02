Europa League Roma-Lille 0-1 | giallorossi sbagliano rigore 3 volte

La Roma esce sconfitta per 1-0 in casa contro il Lille, in una gara valida per la 2a giornata della fase campionato di  Europa League. Il gol di Haraldsson al 6?. La Roma nella ripresa sbagliano tre volte un rigore con Soulè una volta e due volte da Dovbyk. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

