Europa League | Roma ko Bologna fermato sul pari sei squadre a punteggio pieno

Roma 2 ottobre 2025 – Non è stato un giovedì divertente per i colori del calcio italiano. La Roma dopo il grande successo con il Nizza viene fermato all'Olimpico da un Lille battagliero e vincente. I francesi mantengono così il proprio punteggio perfetto, infliggendo ai capitolini la loro prima sconfitta europea in stagione. Il Bologna riscatta invece in parte il ko di Birmingham, ma il gol di Orsolini non basta per prendere i tre punti al Friburgo, merito del pari nella ripresa dei tedeschi su rigore. La giornata di Europa League è stata però ricca di colpi di scena e regala una classifica con ben 6 squadre a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

