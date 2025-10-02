Europa League Roma battuta in casa

20.57 Roma soonfitta in casa dal Lilla (0-1); il Bologhna pareggia in casa 1-1 con il Friburgo. Questi i risultati delle italiane nella seconda giornata di Europa League. All'Olimpico decide Haraldsson dopo 6', ma il finale è clamoroso: la Roma fallisce tre rigori (due Dovbik e Soulè). L'arbitro aveva assegnato il rigore per un fallo di mano di Mandi. Dopo il gol subito in avvio, Roma all'arrembaggio ma rischia molto sui contropiede del Lilla. Bologha avanti con Orsolini, pari del Friburgo con Adamu su rigore. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it