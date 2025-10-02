Europa League | Roma battuta in casa dal Lille 0-1 Sbaglia tre rigori Bologna | solo pari 1-1 con il Friburgo Risultati e classifica

 Primo passo falso europeo della Roma. All'Olimpico la squadra di Gasperini perde 1-0 contro il Lille, sbaglia tre rigori (fatti ripetere dall'arbitro in occasione dello stesso fallo) e resta a quota tre punti, guadagnati all'esordio contro il Nizza L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Incredibile Roma, battuta dal Lille e con un rigore sbagliato tre volte - Dall'82' all'85' Incredibile serie di errori dal dischetto nelle fasi finali di Roma-

Roma battuta in casa all'esordio in Europa League: non succedeva da 36 anni - Oltre al Lille, solamente il Norimberga era riuscito nell'impresa di battere i giallorossi al loro esordio tra le mura di casa

