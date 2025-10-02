Europa League pari per il Bologna contro il Friburgo | ai rossoblù non basta Orsolini

Il Bologna non va oltre l'1-1 contro il Friburgo al Dall'Ara nella prima giornata di Europa League. Partita ostica per la squadra di Italiano, che inizia l'avventura europeo, raccogliendo un punto, che tutto sommato può andare bene ai rossoblù. Alla mezz'ora rompe l'equilibrio Riccardo Orsolini, bravo a sfruttare una corta respinta di Atubolu. Nella ripresa viene fuori il Friburgo, che trova il pareggio al 57' grazie ad un rigore realizzato da Junior Adamu. Il Bologna accusa il colpo e rischia di capitolare ancora in contropiede, ci vuole un grande Skorupski per sventare su Scherhant e Beste. Ma nel finale è Odgaard a mancare il gol della vittoria con un diagonale di poco a lato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Europa League, pari per il Bologna contro il Friburgo: ai rossoblù non basta Orsolini

