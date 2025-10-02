Europa League Orsolini non basta al Bologna | i risultati della seconda giornata di League Phase

Con le sfide delle ore 21 si è conclusa la seconda giornata della League Phase di Europa League, con la Roma che dopo la vittoria all’esordio si è arresa per 1-0 al Lille tra le mura amiche. Non riesce a trovare i tre punti nemmeno il Bologna, che nonostante l’iniziale vantaggio di Orsolini viene raggiunto nel secondo tempo dal Friburgo, che trova il pareggio rimandando la prima vittoria in questa stagione continentale per i felsinei. Per quanto riguarda invece i prossimi avversari della Roma, il Viktoria Plzen supera nettamente per 3-0 il Malmoe, salendo a quattro punti in classifica. Vittoria anche per il Midtjylland, impostosi a sorpresa 3-2 sul campo del Nottingham Forest. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Europa League, Orsolini non basta al Bologna: i risultati della seconda giornata di League Phase

In questa notizia si parla di: europa - league

La richiesta di MP per il segretario alla cultura di intervenire dopo che Crystal Palace ha retrocesso dalla Europa League

Crystal Palace presenta un ricorso contro l’UEFA dopo essere stato rimosso dalla Europa League

PAOK-Wolfsberger (Qualificazioni Europa League, 07-08-2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici

ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE 2^ giornata Roma-Lille 0-1 ? #Haraldsson (6') #SkySport #Roma #RomaLille #UEL #SkyUEL - X Vai su X

È tutto pronto per l’esordio in Europa League della Roma che sfiderà il Lille e per l’occasione il club giallorosso farà partire un’altra delle sue iniziative a sostegno dei suoi tifosi. ‘Al Mio Posto’ è, infatti, il programma che permetterà agli abbonati di Coppa (Euro - facebook.com Vai su Facebook

Al Bologna non basta Orsolini, 1-1 con il Friburgo: rossoblu ancora senza vittorie in Europa League - 1 nella partita della 2ª giornata della fase a campionato di Europa League. Da fanpage.it

Europa League, Bologna-Friburgo 1-1: Orsolini non basta ai rossoblù, Adamu firma il pari - Il Bologna ha rimandato nuovamente l'appuntamento con il primo successo in Europa League e al Dall'Ara contro il Friburgo non è andato oltre l'1- Scrive msn.com