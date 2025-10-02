Europa League oggi in TV dove vedere le partite | orario e calendario della 2ª giornata

Oggi giovedì 2 ottobre si giocano le partite di Europa League valide per il 2° turno della prima fase. In campo alle 18:45 anche Roma e Bologna, in diretta su Sky in TV e streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La richiesta di MP per il segretario alla cultura di intervenire dopo che Crystal Palace ha retrocesso dalla Europa League

Crystal Palace presenta un ricorso contro l’UEFA dopo essere stato rimosso dalla Europa League

PAOK-Wolfsberger (Qualificazioni Europa League, 07-08-2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici

Oggi in TV, Europa League e Conference: dove vedere Roma, Bologna e Fiorentina - Dopo la due giorni di Champions, oggi si gioca in Europa League e in Conference League. Si legge su tuttomercatoweb.com