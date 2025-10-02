Europa League la Roma perde in casa | disastro di Dovbyk

Europa League, caduta in casa della Roma di Gian Piero Gasperini: disastro di Dovbyk, Svilar sempre indispensabile La Roma di Gian Piero Gasperini, che in Serie A sembra avere le ali ai piedi, in Europa ha trovato una vittoria al cardiopalma contro il Nizza. Alla seconda di Europa League e alla prima casalinga, la formazione del tecnico italiano subisce una sconfitta da parte del Lilla davanti alla propria tifoseria dello Stadio Olimpico. Una gara gestita in modo non impeccabile e con un episodio di cui rammaricarsi: la tripla occasione del rigore vicino allo scadere, che avrebbe potuto indirizzare la gara in maniera diversa. 🔗 Leggi su Sportface.it