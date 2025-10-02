Europa League al Bologna non basta il solito Orsolini | felsinei bloccati sul pari dal Friburgo



Bologna - Friburgo 1-1 Marcatori: 29' pt Orsolini, 12' st Adamu (rig) Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7; Holm 5.5, Vitik 6, Lucumí 6, Lykogiannis 6 (21' st Miranda 5.5); Freuler 5.5, Ferguson 5.5 (48'st Fabbian sv); Orsolini 7 (21' st Bernardeschi 5.5), Odgaard 6.5, Cambiaghi 6 (32' st Rowe sv); Castro 5.5 (21' st Dallinga 6). In panchina: Ravaglia, Pessina, Pobega, Moro, Heggem, Casale, Zortea. Allenatore:. 🔗 Leggi su Feedpress.me

europa league al bologna non basta il solito orsolini felsinei bloccati sul pari dal friburgo



