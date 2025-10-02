Europa League al Bologna non basta il solito Orsolini | felsinei bloccati sul pari dal Friburgo

Bologna - Friburgo 1-1 Marcatori: 29' pt Orsolini, 12' st Adamu (rig) Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7; Holm 5.5, Vitik 6, Lucumí 6, Lykogiannis 6 (21' st Miranda 5.5); Freuler 5.5, Ferguson 5.5 (48'st Fabbian sv); Orsolini 7 (21' st Bernardeschi 5.5), Odgaard 6.5, Cambiaghi 6 (32' st Rowe sv); Castro 5.5 (21' st Dallinga 6). In panchina: Ravaglia, Pessina, Pobega, Moro, Heggem, Casale, Zortea. Allenatore:. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Europa League, al Bologna non basta il solito Orsolini: felsinei bloccati sul pari dal Friburgo

In questa notizia si parla di: europa - league

La richiesta di MP per il segretario alla cultura di intervenire dopo che Crystal Palace ha retrocesso dalla Europa League

Crystal Palace presenta un ricorso contro l’UEFA dopo essere stato rimosso dalla Europa League

PAOK-Wolfsberger (Qualificazioni Europa League, 07-08-2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici

` La sblocca lui in Europa League contro il Friburgo ? #EuropaLeague #DAZN - X Vai su X

È tutto pronto per l’esordio in Europa League della Roma che sfiderà il Lille e per l’occasione il club giallorosso farà partire un’altra delle sue iniziative a sostegno dei suoi tifosi. ‘Al Mio Posto’ è, infatti, il programma che permetterà agli abbonati di Coppa (Euro - facebook.com Vai su Facebook

Al Bologna non basta Orsolini, 1-1 con il Friburgo: rossoblu ancora senza vittorie in Europa League - 1 nella partita della 2ª giornata della fase a campionato di Europa League. fanpage.it scrive

Europa League, Bologna-Friburgo 1-1: Orsolini non basta ai rossoblù, Adamu firma il pari - Il Bologna ha rimandato nuovamente l'appuntamento con il primo successo in Europa League e al Dall'Ara contro il Friburgo non è andato oltre l'1- Scrive msn.com