Eurolega L’Olimpia Milano per il bis a Belgrado Stasera c’è il Partizan
BASKET L’esordio di fuoco è andato bene per l’Olimpia, ora ci sarà da camminare sui carboni ardenti. Una similitudine per comprendere meglio la durezza di questo primissimo scorcio di Eurolega, per l’Armani, con la doppia trasferta a Belgrado. Prima sponda Stella Ross ed ora, oggi alle 20, lato Partizan. La sfida tra due leggende della panchina come Ettore Messina e Zelimir Obradovic. I biancorossi hanno iniziato al meglio con il successo di martedì. Ora, ovviamente, vogliono bissare. Giocando, però, con la leggerezza di chi sa che il suo dovere di tornare Milano almeno con un successo lo ha già svolto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Basket: Eurolega ed EuroCup, ecco i calendari di Olimpia Milano, Virtus Bologna, Venezia e Trento
EUROLEGA. Avvio di fuoco per l’Olimpia: subito a Belgrado con la Stella Rossa
Eurolega 2025/2026: il calendario di Virtus Bologna e Olimpia Milano
