Eurolega l' Olimpia Milano cade a Belgrado contro il Partizan 80-78
Bologna, 2 ottobre 2025 – Non arriva il due su due a Belgrado per Ettore Messina — e, a essere onesti, sarebbe stato un colpaccio. Questa volta la spunta Zeljko Obradovic, al 34° incrocio con il coach italiano, ma non senza soffrire. Dopo il capolavoro contro la Stella Rossa, l’Olimpia era chiamata a ripetersi alla Stark Arena, questa volta contro il Partizan. L’approccio è positivo, poi però i padroni di casa alzano l’intensità difensiva, costringono Milano a diverse palle perse e iniziano ad allungare. All’intervallo il Partizan è avanti di 12, e al rientro dagli spogliatoi vola fino al +20. Ma l’Olimpia non molla: guidata da uno straordinario Shavon Shields, rientra lentamente in partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
