Eurolega la Virtus scende in campo venerdì 3 ottobre alla Roing Arena contro Valencia Dove vederla

Bologna, 2 ottobre 2025 - Da una spagnola all'altra. Sconfitto martedì sera il Real Madrid in uno splendido PalaDozza, la Virtus scende in campo domani sera alle 20.30, alla Roig Arena di Valencia per affrontare gli iberici padroni di casa. A 72 ore dal successo con i Galacticos, i bianconeri di Dusko Ivanovic provano a dare conferma allo splendido inizio anche nella loro prima sfida esterna di Eurolega della stagione. Impegno severo, se è vero che Valencia è squadra di tutto rispetto che sua volta ha iniziato la propria avventura nella massima competizione europea empendosi 77-80 all'Astoballe in casa dei francesi dell'Asvel Villeurbanne.

