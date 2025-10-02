Euro 2032 Abodi sicuro | Quella squadra è candidata ad ospitare il torneo ma servirà lo stadio nuovo

Euro 2032, Abodi: «Cagliari tra le candidate, ma il nuovo stadio è la priorità» Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha rilasciato un’intervista in cui ha affrontato diversi temi legati allo sport in Sardegna, con un focus particolare sulla candidatura di Cagliari per ospitare partite di Euro 2032 e sull’iter del nuovo stadio rossoblù. Una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

