Estate bilancio super E si guarda già al Natale

Circa 90 appuntamenti tra Belforte e Radicondoli sempre con grande partecipazione. Segno di interesse e della capacità del Comune di Radicondoli insieme all’ufficio turistico, le associazioni di volontariato e Radicondoli Arte per costruire momenti di cultura, intrattenimento e sostenere cultura e socialità sul territorio. Con una bella novità: la partecipazione di tanti giovani dell’ Università di Prato-Firenze, di una scuola di teatro di Colle val Elsa e della Fondazione Zeffirelli per stage, tirocinio e workshop con il Festival Radicondoli. È la sintesi di una primavera ed estate 2025 impegnate nelle tante attività organizzate. 🔗 Leggi su Lanazione.it