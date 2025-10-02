Espulso il personale diplomatico di Israele | l’annuncio spiazza il mondo intero

Miglio dopo miglio, con il Mediterraneo come palcoscenico e i radar di mezzo mondo puntati sulla rotta, la Flotilla diretta verso Gaza è diventata il simbolo di un’attesa carica di tensione. Non era soltanto una manciata di imbarcazioni: era un atto politico e simbolico, un messaggio di sfida al blocco navale imposto da Israele e, al tempo stesso, un gesto di solidarietà nei confronti della popolazione palestinese, con provviste e medicinali stivati a bordo. Tutti sapevano che lo scontro era inevitabile e, come previsto, la marina israeliana ha intercettato e abbordato i natanti in acque internazionali a poche decine di miglia dalla costa di Gaza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Colombia, espulso il personale diplomatico di Israele dopo lo stop alla Flotilla. Il disegno geopolitico di Bogotà

Colombia, espulso il personale diplomatico di Israele dopo l’assalto alla Flotilla

espulso personale diplomatico israeleColombia, espulso il personale diplomatico di Israele dopo lo stop alla Flotilla. Il disegno geopolitico di Bogotà - Petro rompe con Israele dopo il fermo di due colombiane sulla Flotilla e revoca l'accordo di libero scambio con Tel Aviv ... ilfattoquotidiano.it scrive

espulso personale diplomatico israeleColombia, espulso il personale diplomatico di Israele dopo l’assalto alla Flotilla - Un messaggio chiaro e senza precedenti arriva dalla Colombia: il presidente Gustavo Petro ha scelto di schierarsi apertamente a favore della popolazione ... Da thesocialpost.it

