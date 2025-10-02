Espulso il personale diplomatico di Israele | l’annuncio spiazza il mondo intero 

Miglio dopo miglio, con il Mediterraneo come palcoscenico e i radar di mezzo mondo puntati sulla rotta, la Flotilla diretta verso Gaza è diventata il simbolo di un’attesa carica di tensione. Non era soltanto una manciata di imbarcazioni: era un atto politico e simbolico, un messaggio di sfida al blocco navale imposto da Israele e, al tempo stesso, un gesto di solidarietà nei confronti della popolazione palestinese, con provviste e medicinali stivati a bordo. Tutti sapevano che lo scontro era inevitabile e, come previsto, la marina israeliana ha intercettato e abbordato i natanti in acque internazionali a poche decine di miglia dalla costa di Gaza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it