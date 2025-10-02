Esplosione e incendio in un garage a Torino Aurora | ingenti i danni lunghe operazioni di spegnimento
Allarme nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, al civico 37 di corso Giulio Cesare a Torino dove si è verificata un'esplosione, seguita da un incendio, all'interno di un garage. Due persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono state trasportate in ambulanza all'ospedale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Torino, fiamme in un garage di corso Giulio Cesare: due persone in ospedale per i fumi - Un pomeriggio di tensione a Torino, nei pressi di Porta Palazzo, dove intorno alle 17:30 un incendio è divampato all’interno di un garage sotterraneo in corso Giulio Cesare. Da giornalelavoce.it
Brucia un garage a Porta Palazzo, due intossicati dai fumi - Intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17:30, per un incendio divampato all’interno di un garage in corso Giulio Cesare 37, nei pressi di Porta Palazzo. rainews.it scrive