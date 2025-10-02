Esplora l’Europa | itinerario alla scoperta di Salisburgo

La maestosa silhouette della Fortezza di Hohensalzburg domina dall’alto una delle città più affascinanti d’Europa centrale. Salisburgo, dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO, custodisce tra le sue vie acciottolate e i suoi palazzi barocchi l’eredità immortale di Wolfgang Amadeus Mozart e l’eco delle note che risuonano durante il celebre Festival di Salisburgo. Questa città austriaca di 150.000 abitanti si adagia elegantemente lungo le rive del fiume Salzach, circondata dalle vette alpine che creano uno scenario di rara bellezza architettonica e naturalistica. Ogni angolo del centro storico racconta secoli di storia, dai principi arcivescovi che governarono questo territorio autonomo fino al moderno turismo culturale che ogni anno attira milioni di visitatori. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

