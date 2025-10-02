Esordio da leggenda | Verstappen trionfa in GT3 al Nürburgring con la Ferrari 296
Max Verstappen trionfa alla 4 Ore del Nürburgring al debutto in GT3 con la Ferrari 296! Un successo che fa discutere e che potrebbe cambiare molte prospettive nel mondo del motorsport. 🔗 Leggi su Oasport.it
