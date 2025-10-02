Primo album per Guido Leoni. Il 10 ottobre su tutte le principali piattaforme digitali e in formato fisico, uscirà l’album di debutto “Fernweh”, un disco quasi cinematografico, un viaggio intenso e apnoico quanto etereo. Sarà anticipato domani dal singolo “L’ago di porta” distribuito su tutte le principali piattaforme digitali. Classe 1985, Guido Leoni scrive dall’età di sei anni, testi, racconti, impressioni, poesie. A ventiquattro anni compiuti sente che c’è della musica, dietro e davanti alle sue parole. Inizia così un percorso di approfondimento dal maestro Antonio Agostini, imbraccia una chitarra ed inizia a comporre melodie per i suoi scritti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esce "Fernweh", album di debutto di Guido Leoni