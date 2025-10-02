Es Birra | Festa della birra - Casal Monastero edition
Dal 10 al 12 ottobre 2025, ES BIRRA – Festa della Birra Casal Monastero Edition trasforma il Parco del Sole in un paradiso per gli amanti della birra, dove il gusto delle migliori birre internazionali si unisce a uno street food delizioso e a una colonna sonora dal vivo che rende ogni serata. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: birra - festa
Chef sotto il Portico, Fricò Royal, Cisco e la festa 'Birra Boario': ecco il weekend forlivese
Festa della birra da urlo. Oltre 20mila presenze
Successo per la Festa della birra. I visitatori sono stati ventimila
UTÅBBERFEST, OSSIA FESTA DELLA BIRRA A PIANORO Caro Direttore, Cosa fare nei mesi più freddi e uggiosi dell’anno? UtåbberFest è la risposta! Lunghe tavolate dove potersi sedere a piacimento e condividere cibo e cultura Abbiamo cercato di unire la - facebook.com Vai su Facebook
Birra, mare e cultura: Grado celebra il primo weekend di ottobre con eventi per tutti - Un benvenuto all'autunno a Grado: Weekend tra Festa della birra, Barcolana Sup Experience, mercatini, mostre e tradizioni popolari. Da nordest24.it
Metzgerfest celebra il ritorno di Birra Metzger a Torino con un festival tra tradizione e innovazione brassicola - Dopo oltre cent’anni di storia e un lungo periodo di assenza, Birra Metzger torna protagonista a Torino con un nuovo progetto. Scrive mentelocale.it