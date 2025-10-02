Erosione costiera il ministero assegna fondi anche per San Leone | ecco quanto e per cosa

Dei 53 milioni di euro assegnati alla Sicilia, dal ministero dell'Ambiente, 5.263.980 euro serviranno per interventi di mitigazione del rischio erosione su un tratto della costa di San Leone e 1.400.000 euro per lavori di protezione della fascia costiera e della sede stradale lungo il viale Delle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

