Varese, 2 ottobre 2025 – Sette persone sospettate di essere dei narcotrafficanti sono state arrestate dai militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Malpensa. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre 12 chili di eroina proveniente dal Pakistan e più precisamente dalla regione Punjab, compresa tra lo stesso Pakistan e l’India nota come l'area dei cinque fiumi. Valore complessivo sul mercato circa un milione di euro. L'operazione. L'operazione si è svolta in due fasi: le indagini hanno infatti avuto inizio a seguito dell' arresto in flagranza di un cittadino pakistano con cittadinanza italiana, trovato in possesso di 12 chilogrammi lordi di eroina nascosta in un doppiofondo al momento dei suo arrivo presso lo scalo aeroportuale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Eroina dal Pakistan a Malpensa: sette arresti per traffico internazionale di droga