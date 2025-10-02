Eroina dal Pakistan a Malpensa | quattro arresti per traffico internazionale di droga

Ilgiorno.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Varese, 2 ottobre 2025 – I finanzieri di Varese hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di quattro persone  ritenute responsabili di concorso in un traffico internazionale di droga. L'operazione, condotta dai militari del gruppo Malpensa e coordinata dalla Procura della Repubblica bustocca, ha permesso di smantellare un consolidato sistema di approvvigionamento e distribuzione di eroina proveniente Pakistan e più precisamente dalla regione Punjab, compresa tra lo stesso Pakistan e l’India nota come l'area dei cinque fiumi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

eroina dal pakistan a malpensa quattro arresti per traffico internazionale di droga

© Ilgiorno.it - Eroina dal Pakistan a Malpensa: quattro arresti per traffico internazionale di droga

In questa notizia si parla di: eroina - pakistan

Droga: in carcere 51enne coinvolto nel traffico eroina dal Pakistan

eroina pakistan malpensa quattroEroina dal Pakistan all'aeroporto di Malpensa: quattro arresti - L'indagine della Guardia di Finanza è iniziata con il fermo di un uomo, in possesso di 12 kg di eroina nascosti nel doppiofondo del suo bagaglio ... Secondo rainews.it

eroina pakistan malpensa quattroMalpensa, traffico internazionale di eroina: blitz della Finanza, bloccati 12 chili provenienti dal Pakistan e quattro arresti - Il valore di mercato della sostanza stupefacente complessivamente sequestrata dalla guardia di finanza è pari a circa 1 milione di euro ... Si legge su milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Eroina Pakistan Malpensa Quattro