Eroina dal Pakistan a Malpensa | quattro arresti per traffico internazionale di droga
Varese, 2 ottobre 2025 – I finanzieri di Varese hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di quattro persone ritenute responsabili di concorso in un traffico internazionale di droga. L'operazione, condotta dai militari del gruppo Malpensa e coordinata dalla Procura della Repubblica bustocca, ha permesso di smantellare un consolidato sistema di approvvigionamento e distribuzione di eroina proveniente Pakistan e più precisamente dalla regione Punjab, compresa tra lo stesso Pakistan e l’India nota come l'area dei cinque fiumi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
