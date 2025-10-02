Erogatori d’acqua nelle scuole | Porto sempre più plastic free

Una bella novità in scuole e uffici pubblici del Comune di Portomaggiore. Nei mesi scorsi il Comune aveva ottenuto un contributo di circa 30mila euro per il finanziamento di un progetto denominato “ Porto sempre Plastic Free ”, candidato ad un bando promosso da Atersir, l’autorità regionale di controllo sul servizio idrico e rifiuti. Il progetto si è concretizzato e con l’inizio dell’anno scolastico sono stati installati i primi erogatori d'acqua, a forma di goccia, costituiti da dispenser a parete collegati direttamente con la rete idrica, con punto di erogazione dell’a. Ad oggi sono stati installati gli erogatori presso le scuole dell’infanzia “Maestro Pivanti” di Gambulaga e “S. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

