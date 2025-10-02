Erogatori d’acqua nelle scuole | Porto sempre più plastic free
Una bella novità in scuole e uffici pubblici del Comune di Portomaggiore. Nei mesi scorsi il Comune aveva ottenuto un contributo di circa 30mila euro per il finanziamento di un progetto denominato “ Porto sempre Plastic Free ”, candidato ad un bando promosso da Atersir, l’autorità regionale di controllo sul servizio idrico e rifiuti. Il progetto si è concretizzato e con l’inizio dell’anno scolastico sono stati installati i primi erogatori d'acqua, a forma di goccia, costituiti da dispenser a parete collegati direttamente con la rete idrica, con punto di erogazione dell’a. Ad oggi sono stati installati gli erogatori presso le scuole dell’infanzia “Maestro Pivanti” di Gambulaga e “S. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: erogatori - acqua
Acqua potabile e gratuita a Bologna: la mappa degli erogatori e delle fontanelle
Ambiente, installati quattro erogatori di acqua potabile in tre palestre e in Municipio
Ambiente, installati quattro erogatori di acqua potabile in tre palestre e in Municipio
Varese, prezzi della benzina poco chiari, erogatori «fantasma» e carburante allungato con acqua: 8 distributori sanzionati - facebook.com Vai su Facebook
Trovi i nostri erogatori d’acqua gratuiti in tutto il terminal ? Area check-in, Isola A Partenze Schengen? Partenze Extra-Schengen Riconsegna bagagli Schengen Riconsegna bagagli Extra-Schengen - X Vai su X
Porto San Giorgio, nuovo look per l’avvio delle lezioni: sul piatto 80mila euro per 9 scuole - In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico sono in corso numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici comunali. corriereadriatico.it scrive