Ernia annuncia il Solo per amore Tour Live 2026 i biglietti
Ernia annuncia Solo per amore Tour Live 2026 nei principali palasport italiani nel mese di marzo. Dopo l’uscita di Per Soldi e Per Amore, il suo nuovo album, già disco più venduto nella settimana di debutto, Ernia annuncia Solo per amore Tour Live 2026 nei principali palasport italiani nel mese di marzo 2026. Gli appuntamenti, prodotti da Vivo Concerti, partiranno giovedì 19 marzo 2026 dalla data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo, per poi proseguire domenica 22 marzo 2026 al Palazzo dello Sport di Roma, martedì 24 marzo 2026 al Palapartenope di Napoli, giovedì 26 marzo 2026 al Mandela Forum di Firenze fino a concludersi sabato 28 marzo 2026 all’Unipol Forum di Milano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: ernia - annuncia
Ernia annuncia il nuovo album Per soldi e per amore
Ernia annuncia il nuovo album “Per Soldi e Per Amore”: uscita il 19 settembre 2025
Ernia debutta al #1 con Per Soldi e Per Amore e annuncia il Solo Per Amore Tour 2026 nei palasport. Leggi l’articolo su http://Allmusicitalia.it - X Vai su X
Ernia annuncia finalmente "SOLO PER AMORE Tour Live 2026" nei principali palasport italiani nel mese di marzo del prossimo anno #Ernia #Soloperamore #Tour #Tour2026 #PerSoldieperamore - facebook.com Vai su Facebook
ERNIA “SOLO PER AMORE TOUR LIVE 2026” in concerto da marzo [Info e Biglietti] - Dopo l’uscita di “Per Soldi e Per Amore” Ernia annuncia finalmente “SOLO PER AMORE Tour Live 2026” nei principali palasport italiani nel mese di marzo 2026. Si legge su newsic.it
Ernia annuncia il ‘Solo per Amore Tour 2026’: cinque date nei palasport italiani - Dopo il successo dell’album Per Soldi e Per Amore, Ernia torna live con il “Solo per Amore Tour 2026”: cinque concerti nei principali palasport italiani a marzo. Secondo rds.it