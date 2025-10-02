Eric Dane di Grey’s Anatomy lotta contro la SLA | il messaggio per le figlie
Nei panni del “Dottor Bollore”, Eric Dane ha fatto sognare milioni di fan di Grey’s Anatomy, ma oggi la sua vita è molto diversa da quella dei tempi d’oro del celebre medical drama. L’attore 52enne sta infatti combattendo la sua lotta contro la SLA: una battaglia che si fa sempre più difficile, ma che lui ha promesso di portare avanti “fino all’ultimo respiro”. Anche e soprattutto per amore delle figlie. Il messaggio di Eric Dane per le figlie. Da quando ha annunciato di essere affetto da SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica ), l’attore Eric Dane ha deciso di usare la sua voce per aiutare milioni di persone che combattono la sua stessa battaglia. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: eric - dane
La devastante conquista dei talebani nella miniserie drammatica di Rai 3 "Kabul" con Gianmarco Saurino e il divo di "Grey's Anatomy" Eric Dane
Eric Dane assente agli Emmy 2025: “È malato di Sclerosi Laterale Amiotrofica e ha preferito rimanere sul set della terza stagione di Euphoria”
Come sta Eric Dane dopo la diagnosi di SLA: l’attore riappare in un video dopo l’assenza agli Emmy 2025
Eric Dane fotografato in sedia a rotelle, come sta la star di Grey’s Anatomy affetta da Sla - X Vai su X
Mi chiamo Eric Dane. Sono un attore, un padre e ora una persona che vive con la SLA”. Così Eric Dane si è rivolto ai suoi follower in un video caricato su Instagram, mostrando senza filtri il volto segnato dalla malattia e una voce più lenta, ma ancora sicura. Pi - facebook.com Vai su Facebook
Eric Dane peggiora ma non si arrende alla Sla: "Combatterò fino all'ultimo respiro" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Eric Dane peggiora ma non si arrende alla Sla: 'Combatterò fino all'ultimo respiro' ... Scrive tg24.sky.it
Eric Dane attore di Grey's Anatomy con la SLA si aggrava, il messaggio ai fan: "Lotto fino all'ultimo respiro" - Eric Dane, attore 52enne noto per il suo ruolo in Grey's Anatomy, è affetto da SLA e le sue condizioni si fanno più gravi ... Riporta virgilio.it