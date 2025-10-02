Eric Dane di Grey’s Anatomy lotta contro la SLA | il messaggio per le figlie

Nei panni del “Dottor Bollore”, Eric Dane ha fatto sognare milioni di fan di Grey’s Anatomy, ma oggi la sua vita è molto diversa da quella dei tempi d’oro del celebre medical drama. L’attore 52enne sta infatti combattendo la sua lotta contro la SLA: una battaglia che si fa sempre più difficile, ma che lui ha promesso di portare avanti “fino all’ultimo respiro”. Anche e soprattutto per amore delle figlie. Il messaggio di Eric Dane per le figlie. Da quando ha annunciato di essere affetto da SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica ), l’attore Eric Dane ha deciso di usare la sua voce per aiutare milioni di persone che combattono la sua stessa battaglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

