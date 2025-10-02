Erdogan | la flotilla ha mostrato il volto omicida di Israele

Milano, 2 ott. (askanews) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan afferma che la flotillia umanitaria Sumud, in partenza per aiutare i palestinesi di Gaza, ha "permesso al mondo intero di vedere ancora una volta le atrocità commesse a Gaza e il volto omicida di Israele". Diverse delle 45 navi della flotilla sono state intercettate dalle forze navali israeliane e gli attivisti a bordo sono stati arrestati, tra cui anche cittadini turchi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Erdogan: la flotilla ha mostrato il volto omicida di Israele

