Volto storico dell’informazione sportiva della Rai, Enrico Varriale ha rappresentato per anni una presenza costante nelle case degli italiani. Giornalista noto per il suo stile diretto e per la lunga carriera all’interno dell’azienda di Viale Mazzini, è stato anche vicedirettore di Rai Sport. Oggi però, il suo nome è legato a ben altri titoli di cronaca: la Rai ha ufficialmente interrotto il suo rapporto professionale con Varriale, in seguito alla condanna in primo grado per stalking e lesioni nei confronti dell’ex compagna. La notizia del licenziamento, comunicata nella mattinata alla redazione di Rai Sport, chiude definitivamente una vicenda iniziata già nel 2024, quando Varriale era stato sospeso dall’incarico, pur continuando a percepire lo stipendio. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Era un conduttore Rai famosissimo, oggi è stato licenziato dopo la condanna per stalking: ecco chi è