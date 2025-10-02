Era un conduttore Rai famosissimo oggi è stato licenziato dopo la condanna per stalking | ecco chi è
Volto storico dell’informazione sportiva della Rai, Enrico Varriale ha rappresentato per anni una presenza costante nelle case degli italiani. Giornalista noto per il suo stile diretto e per la lunga carriera all’interno dell’azienda di Viale Mazzini, è stato anche vicedirettore di Rai Sport. Oggi però, il suo nome è legato a ben altri titoli di cronaca: la Rai ha ufficialmente interrotto il suo rapporto professionale con Varriale, in seguito alla condanna in primo grado per stalking e lesioni nei confronti dell’ex compagna. La notizia del licenziamento, comunicata nella mattinata alla redazione di Rai Sport, chiude definitivamente una vicenda iniziata già nel 2024, quando Varriale era stato sospeso dall’incarico, pur continuando a percepire lo stipendio. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: conduttore - famosissimo
Matrimonio da favola per il figlio del famosissimo conduttore: festa fino a tardi e il gesto in pubblico del papà
Famosissimo conduttore difende Raoul Bova: «Quello che gli hanno fatto è una barbarie»
Famosissimo conduttore asfalta Mammucari: «In Rai fanno lavorare gente come lui!», ecco chi è
Il famoso cuoco e conduttore Alessandro Borghese è a Taranto Vecchia per girare una puntata della celebre trasmissione di Sky "Quattro Ristoranti". Quali saranno i ristoranti del Centro Storico che si contenderanno il titolo che avrà il sapore dei nostri due ma Vai su Facebook
“Licenziato per giusta causa”. Shock in Rai, cacciato il famoso conduttore! L’annuncio scuote la televisione - Si è conclusa con il licenziamento per giusta causa la vicenda professionale di un ex vicedirettore della redazione sportiva della Rai. Segnala thesocialpost.it
Rai, fatto fuori Enrico Varriale: arrivato il licenziamento per giusta causa - L’azienda ha risolto il contratto del famoso giornalista sportivo e conduttore per ... Si legge su iltempo.it