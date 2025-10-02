Era scandaloso Alfonso Signorini rompe il silenzio | il vero motivo dell’addio al Grande Fratello

Personaggi Tv. Dopo sei anni alla guida del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha deciso di voltare pagina e lasciare il testimone a Simona Ventura. Una scelta maturata nel tempo, segnata da un motivo ben preciso ma anche dalla voglia di aprire nuovi capitoli nella propria carriera e nella vita privata. Dal suo primo romanzo in uscita per Natale alla regia lirica, passando per il matrimonio con Paolo Galimberti, il giornalista e conduttore racconta al Corriere della Sera i suoi prossimi progetti, senza dimenticare l’eredità lasciata nel reality più famoso d’Italia. Leggi anche: “Affari Tuoi”, botta e risposta al veleno tra De Martino e Gerry Scotti Grande Fratello, l’inclusività promossa da Signorini. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Era scandaloso”. Alfonso Signorini rompe il silenzio: il vero motivo dell’addio al “Grande Fratello”

Direttore Alfonso Signorini, lunedì sera ha guardato il Grande Fratello di Simona Ventura? «Certo, se non lo avessi fatto, avrei avuto qualche rotella fuori posto! Ero pieno di curiosità. Con Simona ci siamo sentiti anche quella mattina e le ho fatto i miei auguri.

