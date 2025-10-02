Era scandaloso Alfonso Signorini rompe il silenzio | il vero motivo dell’addio al Grande Fratello

Personaggi Tv. Dopo sei anni alla guida del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha deciso di voltare pagina e lasciare il testimone a Simona Ventura. Una scelta maturata nel tempo, segnata da un motivo ben preciso ma anche dalla voglia di aprire nuovi capitoli nella propria carriera e nella vita privata. Dal suo primo romanzo in uscita per Natale alla regia lirica, passando per il matrimonio con Paolo Galimberti, il giornalista e conduttore racconta al Corriere della Sera i suoi prossimi progetti, senza dimenticare l’eredità lasciata nel reality più famoso d’Italia. Leggi anche: “Affari Tuoi”, botta e risposta al veleno tra De Martino e Gerry Scotti Grande Fratello, l’inclusività promossa da Signorini. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Alfonso Signorini si racconta: dall’addio al “Grande Fratello” al matrimonio con Paolo Galimberti - Il ritorno alla lirica, il passato da inviato, il futuro da romanziere e il progetto di nozze: il giornalista e conduttore ripercorre le tappe di vita e carriera ... Riporta iodonna.it

era scandaloso alfonso signoriniAlfonso Signorini svela come ha reagito quando ha scoperto che Simona Ventura avrebbe condotto il Grande Fratello: “Io ero stanco, ma…” - Alfonso Signorini dopo essere stato per ben sei anni il conduttore del Grande Fratello Vip ha lasciato il testimone a Simona Ventura. Segnala isaechia.it

