Epurazioni e dimissioni di assessori giunte in subbuglio ad Acquapendente e Castel Sant' Elia
Se ad Acquapendente la sindaca Alessandra Terrosi ha revocato le deleghe all'assessore Mauro Bellavita, a Castel Sant'Elia l'assessora Marzia Piacenti ha rassegnato le dimissioni al primo cittadino Vincenzo Girolami.Acquapendente, via Mauro BellavitaRisale al 2 agosto il decreto della sindaca di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: epurazioni - dimissioni
A Lodi deleghe dei Lavori Pubblici al sindaco dopo le dimissioni dell'assessore - Da settimane Scotti era nel mirino delle opposizioni per gli incarichi privati da ingegnere incompatibili con il ruolo ... Lo riporta rainews.it