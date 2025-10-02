Epic Games Store | Nightingale è il gioco gratis di oggi con un extra per Firestone E il prossimo? Un omaggio a Mega Man!

Il consueto appuntamento del giovedì con l’Epic Games Store si rinnova, portando con sé non uno, ma due pacchetti di contenuti gratuiti. E mentre ci assicuriamo i regali di questa settimana, Epic svela già il prossimo titolo in arrivo, che farà sicuramente gola agli amanti dei platform classici. I Regali di Oggi: Nightingale e un Bonus per Firestone. A partire da oggi,  2 ottobre 2025, e fino alle  16:59 di giovedì 9 ottobre, gli utenti PC possono aggiungere permanentemente alla propria libreria Epic: Nightingale: Un survival PvE in prima persona, open-world, sviluppato da Inflexion Games. Il titolo può essere giocato in solitaria o in cooperativa con gli amici e ci catapulta in un’affascinante reinterpretazione fantasy dell’Ottocento. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

