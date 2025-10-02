Epic Games Store | Nightingale è il gioco gratis di oggi con un extra per Firestone E il prossimo? Un omaggio a Mega Man!
Il consueto appuntamento del giovedì con l’Epic Games Store si rinnova, portando con sé non uno, ma due pacchetti di contenuti gratuiti. E mentre ci assicuriamo i regali di questa settimana, Epic svela già il prossimo titolo in arrivo, che farà sicuramente gola agli amanti dei platform classici. I Regali di Oggi: Nightingale e un Bonus per Firestone. A partire da oggi, 2 ottobre 2025, e fino alle 16:59 di giovedì 9 ottobre, gli utenti PC possono aggiungere permanentemente alla propria libreria Epic: Nightingale: Un survival PvE in prima persona, open-world, sviluppato da Inflexion Games. Il titolo può essere giocato in solitaria o in cooperativa con gli amici e ci catapulta in un’affascinante reinterpretazione fantasy dell’Ottocento. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
In questa notizia si parla di: epic - games
Legion TD 2: oggi su Epic Games gratis il tower defense
Civilization VI Platinum Edition: il re dei giochi di strategia gratis su Epic Games
Figment 2: Creed Valley e Sky Racket GRATIS su Epic Games Store
Epic Games Store, il gioco gratis di questa settimana è un survival fantasy - X Vai su X
Dal 2 al 9 ottobre Nightingale sarà gratis su Epic Games Store: un’occasione unica per provare questo titolo survival/fantasy. https://gametimers.it/nightingale-disponibile-gratis-su-epic-games-store-dal-2-al-9-ottobre/ #Nightingale #EpicGames #Giveaway - facebook.com Vai su Facebook
Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 2 ottobre è disponibile, assieme a un extra - Come ogni giovedì pomeriggio, l'Epic Games Store ha rinnovato la sua offerta settimanale, mettendo a disposizione un nuovo gioco gratuito per tutti gli utenti PC. Si legge su multiplayer.it
Epic Games Store, il gioco gratis di questa settimana è un survival fantasy - Il titol o disponibile gratuitamente da oggi, giovedì 2 ottobre fino al 9 ottobre è Nightingale, il surival PvE ope ... Lo riporta hdblog.it