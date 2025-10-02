Ep680 – I leader europei accelerano sulla risposta ai droni e sull’Ucraina – Caso Marangon 4 indagati per la morte del 25enne

I leader europei accelerano sulla risposta ai droni e sull’Ucraina. La Danimarca: “Mandato per abbatterli”. Meloni: “Mosca ha fallito e vuole impedire la difesa aerea, non bisogna rispondere alle provocazioni”. Caso Marangon, 4 indagati per la morte del 25enne dopo un rito sciamanico nel trevigiano. Il ragazzo morì dopo un volo di 15 metri, aveva assunto droga. Quasi 7mila libri banditi dalle scuole Usa, Stephen King l’autore più vietato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ep.680 – I leader europei accelerano sulla risposta ai droni e sull’Ucraina – Caso Marangon, 4 indagati per la morte del 25enne