Enza Amato | Solidarietà a Catello Maresca per le minacce ricevute

Tempo di lettura: < 1 minuto “Esprimo tutta la mia solidarietà al magistrato e consigliere comunale Catello Maresca per le gravi minacce ricevute sui social durante una diretta”, ha detto Enza Amato, presidente del Consiglio comunale. “Si tratta di parole inaccettabili, che colpiscono non solo il magistrato, la cui vita è stata interamente contraddistinta dalla lotta alla camorra e alla criminalità organizzata, ma anche il consigliere comunale che rappresenta i cittadini napoletani nell’aula consiliare, impegnandosi quotidianamente a difesa della legalità e dei principi democratici”, ha concluso Amato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

