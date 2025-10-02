Entusiasmo in casa Forza Italia | Grande risultato per Ciarapica

La conferma del governatore Francesco Acquaroli ha portato a un risultato solido in tutte le Marche per Forza Italia, che ha totalizzato 48.823 voti e si è attestata all’8,61% con l’elezione di tre consiglieri. Il successo più netto nella provincia di Macerata, dove il partito ha sfiorato il 9,57% con 10.900 voti, e in particolare a Civitanova, dove il candidato di punta era il sindaco Fabrizio Ciarapica. L’analisi del voto azzurra si sofferma soprattutto sul caso Civitanova con FI secondo partito davanti al Pd: "Nella roccaforte del sindaco Ciarapica, una performance straordinaria e un sorpasso politico significativo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

