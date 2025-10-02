Entrano nel vivo i lavori di bonifica dell’ex Italcitrus di Catona | l’annuncio di Falcomatà

“Entrano nel vivo i lavori di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di bonifica e recupero a verde dei siti industriali dismessi dell’ex Italcitrus a Catona”. A darne comunicazione il sindaco Giuseppe Falcomatà con il consigliere delegato al decoro urbano, parchi e giardini. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Bonifica Italcitrus, Falcomatà: "Anche a Catona restituiamo ai cittadini spazi di socialità, sport e cultura" - «Entrano nel vivo i lavori di 'Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di bonifica e recupero a verde dei siti industriali dismessi' dell’ex Italcitrus a Catona». Come scrive msn.com

Bonifica Italcitrus, Falcomatà: ‘Restituiamo ai cittadini spazi di socialità, sport e cultura’ - Merenda: "Uno degli obiettivi, ripristinare le condizioni di sicurezza e salubrità di un’area che per troppo tempo è stata abbandonata" ... Si legge su citynow.it