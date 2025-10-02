Enrico Varrialle licenziato la decisione della Rai dopo la condanna per stalking e lesioni

La Rai ha licenziato per «giusta causa» Enrico Varriale, ex vicedirettore di RaiSport. La decisione è arrivata dopo la condanna in primo grado, lo scorso giugno, a 10 mesi di reclusione per stalking e lesioni ai danni della ex compagna. Durante il processo Varriale aveva ammesso di averle dato uno schiaffo, definendolo «l’errore più grande della mia vita», ma dagli atti sono emersi anche pedinamenti, scenate di gelosia, minacce e violenze fisiche. La causa di Varriale alla Rai. Un anno fa il giornalista aveva intentato causa all’azienda, sostenendo di essere stato «demansionato» con la sospensione cautelare dall’incarico. 🔗 Leggi su Open.online