Enrico Varriale licenziato dalla Rai per giusta causa | tutte le tappe di una vicenda delicata

La Rai ha deciso di risolvere il contratto di Enrico Varriale per giusta causa, ponendo fine a un rapporto professionale che si trascinava da anni in una situazione di sospensione. La decisione formale arriva dopo che il 13 giugno scorso il giornalista sportivo è stato condannato a 10 mesi per stalking e lesioni dal giudice di Roma, una sentenza che ha segnato l’epilogo giudiziario di una vicenda iniziata nel 2022. Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport, era stato sospeso dalla tv pubblica nel 2022 dopo le accuse di atti persecutori nei confronti di una donna con cui aveva avuto una relazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

