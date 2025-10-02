Enrico Varriale licenziato dalla Rai per giusta causa | Stalking e lesioni
Il rapporto di lavoro tra la Rai e il giornalista Enrico Varriale è stato risolto: lo comunica una nota di Viale Mazzini. L’ex inviato è stato licenziato in seguito a due procedimenti penali che lo hanno visto accusato (e in un caso condannato) per lesioni e stalking. La Rai licenzia Enrico Varriale per giusta causa. Enrico Varriale non farà più parte della redazione giornalistica della Rai: l’azienda di Viale Mazzini ha posto fine al suo contratto per “giusta causa”, rendendo noto il licenziamento con una nota ufficiale. Il giornalista era stato infatti condannato lo scorso giugno dal tribunale di Roma a 10 mesi per atti persecutori e lesioni aggravate nei confronti di una donna, ed è attualmente coinvolto in un altro procedimento con accuse simili. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: enrico - varriale
La Rai ha risolto il contratto di Enrico Varriale. Il giornalista sportivo era stato condannato per stalking e lesioni
Enrico Varriale licenziato dalla Rai per “giusta causa” dopo la condanna per lesioni e stalking
Enrico Varriale licenziato dalla Rai: «Contratto risolto per giusta causa». L'addio dopo 39 anni
La Rai licenzia il giornalista Enrico Varriale per 'giusta causa'. La decisione dopo due procedimenti penali: uno è arrivato a sentenza di primo grado, in cui Varriale è stato condannato per lesioni e stalking #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
La Rai licenzia il giornalista Enrico Varriale per 'giusta causa'. La decisione dopo due procedimenti penali: uno è arrivato a sentenza di primo grado, in cui Varriale è stato condannato per lesioni e stalking #ANSA - X Vai su X
Enrico Varriale licenziato dalla Rai "per giusta causa" - L'azienda ha risolto il rapporto di lavoro con l'ex giornalista di Rai Sport in seguito ai due procedimenti penali, uno arrivato a sentenza di primo ... huffingtonpost.it scrive
Varriale licenziato dalla Rai dopo le liti con allenatori e presidenti - La Rai ha licenziato il giornalista sportivo Enrico Varriale con una risoluzione per giusta causa. Da corriere.it