Il rapporto di lavoro tra la Rai e il giornalista Enrico Varriale è stato risolto: lo comunica una nota di Viale Mazzini. L’ex inviato è stato licenziato in seguito a due procedimenti penali che lo hanno visto accusato (e in un caso condannato) per lesioni e stalking. La Rai licenzia Enrico Varriale per giusta causa. Enrico Varriale non farà più parte della redazione giornalistica della Rai: l’azienda di Viale Mazzini ha posto fine al suo contratto per “giusta causa”, rendendo noto il licenziamento con una nota ufficiale. Il giornalista era stato infatti condannato lo scorso giugno dal tribunale di Roma a 10 mesi per atti persecutori e lesioni aggravate nei confronti di una donna, ed è attualmente coinvolto in un altro procedimento con accuse simili. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Enrico Varriale licenziato dalla Rai per giusta causa: “Stalking e lesioni”