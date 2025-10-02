enrico varriale licenziato dalla rai per giusta causa dopo la condanna per lesioni e stalking

''In data odierna è stato risolto il rapporto di lavoro tra Rai e Enrico Varriale ''. Lo comunica una nota di Viale Mazzini. ''L'ex giornalista di Rai Sport è stato licenziato per "giusta causa" in seguito ai due procedimenti penali, uno arrivato a sentenza di primo grado: Varriale è stato condannato a 10 mesi per “lesioni e stalking''. Enrico Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport, era già stato sospeso dalla tv pubblica nel 2022 dopo le accuse per atti persecutori nei confronti di una donna con cui aveva una relazione. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

