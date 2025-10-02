Enrico Varriale è stato licenziato dalla Rai: il contratto del noto giornalista è stato risolto «per giusta causa». La ricostruzione di quanto accaduto. Rottura definitiva tra la Rai ed Enrico Varriale. L’azienda ha comunicato di aver risolto il rapporto di lavoro con il noto giornalista sportivo «per giusta causa». Una decisione che arriva dopo mesi di sospensione e, soprattutto, dopo una condanna in primo grado per stalking e lesioni. La comunicazione della Rai. Ad annunciare la decisione è stato il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, con una mail inviata alla redazione. Formalmente, l’allontanamento non sarebbe collegato alle vicende giudiziarie del giornalista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Enrico Varriale licenziato dalla Rai: il contratto del giornalista è stato risolto «per giusta causa». La ricostruzione di quanto successo!